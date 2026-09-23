Москва23 сенВести.В ряде районов Киева столбы дыма достигают нескольких метров. Кадры последствий дневных ударов ВС РФ по объектам транспортной и цифровой инфраструктуры украинской столицы показал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Выведены из строя не только дата‑центры, но и как сообщается, ключевые объекты железнодорожной сети: крупнейший сортировочный узел "Дарница", который использовался для перегона военных эшелонов, а также станция "Караваевы Дачи" - еще один важный элемент киевского железнодорожного узлаотметил военный корреспондент
Ранее Поддубный сообщил, что ВС РФ нанесли новые удары по целям возле железнодорожного вокзала в Киеве. Перед этим в Дарницком и Голосеевском районах Киева были поражены две АЗС.
Позже украинские СМИ объявили, что в Киеве частично пропал интернет из-за повреждения data-центров.