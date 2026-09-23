Появились кадры пожаров в Киеве после дневных ударов ВС РФ Поддубный показал результаты дневных ударов ВС РФ по Киеву

Москва23 сен Вести.В ряде районов Киева столбы дыма достигают нескольких метров. Кадры последствий дневных ударов ВС РФ по объектам транспортной и цифровой инфраструктуры украинской столицы показал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Выведены из строя не только дата‑центры, но и как сообщается, ключевые объекты железнодорожной сети: крупнейший сортировочный узел "Дарница", который использовался для перегона военных эшелонов, а также станция "Караваевы Дачи" - еще один важный элемент киевского железнодорожного узла отметил военный корреспондент

Ранее Поддубный сообщил, что ВС РФ нанесли новые удары по целям возле железнодорожного вокзала в Киеве. Перед этим в Дарницком и Голосеевском районах Киева были поражены две АЗС.

Позже украинские СМИ объявили, что в Киеве частично пропал интернет из-за повреждения data-центров.