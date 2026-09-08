Поддубный сообщил о возгораниях в логистических центрах "Новой почты" в Киеве

В Киеве огонь охватил логистические центры "Новой почты" и цеха ВПК Поддубный сообщил о возгораниях в логистических центрах "Новой почты" в Киеве

Москва8 сен Вести.Вследствие ударов ВС РФ сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания в логистических центрах "Новой почты" и производственных цехах предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор отметил, что новая серия ударов российской армии затронула критически важные объекты в нескольких регионах Украины.

Наибольшая концентрация ударов пришлась на столичный регион Украины. В Соломенском, Подольском и Дарницком районах Киева зафиксированы масштабные возгорания. Огонь охватил логистические центры "Новой почты" и производственные цеха предприятий ВПК сообщил Евгений Поддубный

Он отметил, что ударам также подверглись Одесса и Харьков.

Портовая зона Одессы подверглась ударам с применением баллистических ракет. В результате на территории топливного терминала, в районе подстанции и на складских площадках в окрестностях города вспыхнули пожары. В Харькове удары были нанесены по объектам в промзоне города добавил военкор

По данным Поддубного, цели поражены в Днепропетровской и Черниговской областях. В Кривом Роге и Козелеце уничтожены транспортные средства противника и складские площадки, где хранились военные грузы, в том числе поставленные из‑за рубежа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях.