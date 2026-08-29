Москва29 авгВести.В Бучанском районе Киевской области после множественных взрывов началось крупное возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Пожар произошел на складе боеприпасов в районе Житомирской трассы, отметил Корецкий.
По сведениям украинского ресурса по оповещению населения, в Киевской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Некоторое время назад под Киевом произошел мощный взрыв.
В Минобороны России сообщили, что российские военные с помощью БПЛА поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производили и хранили химические вещества для изготовления ракет "Фламинго".