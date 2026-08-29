Под Киевом вспыхнул крупный пожар после взрывов

Под Киевом начался сильный пожар после взрывов Под Киевом вспыхнул крупный пожар после взрывов

Москва29 авг Вести.В Бучанском районе Киевской области после множественных взрывов началось крупное возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Пожар произошел на складе боеприпасов в районе Житомирской трассы, отметил Корецкий.

По сведениям украинского ресурса по оповещению населения, в Киевской и ряде других областей Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Некоторое время назад под Киевом произошел мощный взрыв.

В Минобороны России сообщили, что российские военные с помощью БПЛА поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производили и хранили химические вещества для изготовления ракет "Фламинго".