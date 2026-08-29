Москва29 авгВести.На Украине начали расследование причин пожара и последующей детонации боеприпасов на складах в Киевской области, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Следователи намерены установить причины происшествия и дать правовую оценку действиям должностных лиц.
В частности, прокуратура проверит, правильно ли хранили на складах взрывоопасные предметы и материалы.
Правоохранители проверят также наличие разрешений и согласований, а также решения чиновников, допустивших использование объектов для хранения опасных материалов.
В Бучанском районе Киевской области после многочисленных взрывов началось крупное возгорание. Пожар произошел на складе боеприпасов в районе Житомирской трассы.