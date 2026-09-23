ВС РФ нанесли групповые удары по складам и логистическим центрам на Украине

Минувшей ночью ВС РФ поразили склады и логистические центры на Украине ВС РФ нанесли групповые удары по складам и логистическим центрам на Украине

Москва23 сен Вести.Прошедшей ночью российская армия поразила склады, логистические центры, а также предприятия военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Цели ударов были расположены в Киеве, Киевской области и Одесской области. ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты для поражения объектов.

В украинской столице и области уничтожены склад с материалами для производства дронов, а также предприятие ООО "Туканс", производящее компоненты БПЛА.

В результате ударов поражены: три логистических центра в Одессе, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ; склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Мирное Одесской области говорится в сообщении МО РФ

Также ночью был уничтожен сухогруз, который морем доставлял в Одессу грузы военного назначения для ВСУ.

Ранее сообщалось о поражении логистических центров "Новая линия" и "Пальма" в Одессе. Также удары наносились по судам и портовой инфраструктуре.