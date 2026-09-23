Минобороны: ВС РФ поразили два логистических центра в Одессе и области

ВС РФ поразили два логистических центра в Одессе и области Минобороны: ВС РФ поразили два логистических центра в Одессе и области

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы РФ поразили два логистических центра в Одессе и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

[Поражены] два логистических центра в г. Одесса и н.п. Ильичевка, осуществляющих хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств говорится в сообщении ведомства

По данным Минобороны, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В публикации также говорится, что российская армия поразила центры обработки данных, логистические и складские терминалы в Киеве, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по используемым ВСУ топливным складам и объектам энергетики.