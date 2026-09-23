Москва23 сенВести.Вооруженные силы РФ поразили два логистических центра в Одессе и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
[Поражены] два логистических центра в г. Одесса и н.п. Ильичевка, осуществляющих хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государствговорится в сообщении ведомства
По данным Минобороны, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В публикации также говорится, что российская армия поразила центры обработки данных, логистические и складские терминалы в Киеве, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по используемым ВСУ топливным складам и объектам энергетики.