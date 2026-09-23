ВС РФ ударили по используемым ВСУ топливным складам и объектам энергетики МО: ВС РФ поразили используемые ВСУ склады горючего и энергетические объекты

Москва23 сен Вести.Российские войска за сутки поразили логистические центры, склады горючего, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

По уточнению ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности всех российских группировок составили до 1380 военных.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую область для укрепления обороны города Сумы.