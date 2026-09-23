Москва23 сенВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило подразделения охраны и ремонтников из Черниговской области в Сумскую область для укрепления обороны города Сумы, заявил источник РИА Новости.
Украинское командование перебросило из Черниговской в Сумскую область подразделения охраны, ремонтников и других тыловых частей с целью укрепления обороны Сумприводит РИА Новости слова источника
ВСУ укрепляют также оборону на черниговском направлении, возводят инженерные сооружения и проводят минирование.
Кроме того, ВСУ перебросили в Сумскую область артдивизион, прошедший обучение в Британии.