В Сумскую область переброшены подразделения разведбатальона ВСУ ВСУ перебрасывают подразделения разведбатальона в Сумскую область

Москва30 авг Вести.Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения разведывательного батальона, который ранее не участвовал в активных боевых действиях, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идет о подразделениях 121-го отдельного разведбатальона 15-го армейского корпуса ВСУ.

Украинское командование дополнительно перебрасывает в Сумскую область подразделения... разведбатальона сказал собеседник агентства

По его словам, батальон сформирован год назад и еще не участвовал в боевых действиях.