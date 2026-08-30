Москва30 авгВести.Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения разведывательного батальона, который ранее не участвовал в активных боевых действиях, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Речь идет о подразделениях 121-го отдельного разведбатальона 15-го армейского корпуса ВСУ.
Украинское командование дополнительно перебрасывает в Сумскую область подразделения... разведбатальонасказал собеседник агентства
По его словам, батальон сформирован год назад и еще не участвовал в боевых действиях.