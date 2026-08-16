ТАСС: ВСУ перебросили группы с этническими венграми на сумское направление

ВСУ перебросили мобилизованных венгров в Сумскую область ТАСС: ВСУ перебросили группы с этническими венграми на сумское направление

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы Украины перебросили несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми, на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, несколько недель назад сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) провели массовое задержание мужчин в селе Яноши Закарпатской области. Он добавил, что оттуда их отправили в Сумскую область без прохождения базовой военной подготовки.

На сумском направлении для удержания Уланова противник перебросил несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми сказал представитель силовых структур

Ранее стало известно, что с июля 2024 года в украинскую армию мобилизовали порядка миллиона человек.