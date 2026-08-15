ТАСС: ВСУ перебрасывают технику в Сумскую область в замаскированных вагонах

ВСУ пытаются перебрасывать военную технику из-под Чернигова в Сумскую область ТАСС: ВСУ перебрасывают технику в Сумскую область в замаскированных вагонах

Москва15 авг Вести.Вооруженные силы Украины предпринимают попытки перебросить военную технику из Черниговской области в Сумскую в замаскированных вагонах. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, с 13 августа украинские боевики пытаются перевезти технику и личный состав из Черниговской области в населенные пункты Шостка и Конотоп Сумской области железнодорожным транспортом.

Для маскировки "Украинская железная дорога" использует совмещенные составы грузовых и пассажирских вагонов добавил он

Ранее стало известно, что 37 украинских военнослужащих из 70 подготовленных к переброске на сумское направление были госпитализированы с различными заболеваниями.