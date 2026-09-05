Москва5 сенВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Чернигов противотанковый батальон, чтобы закрыть потери в личном составе на этом направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
В Черниговскую область с покровского направления переброшен 209-й отдельный противотанковый батальон. Вероятнее, подразделение переброшено для восполнения потерь, нежели для участия в активных боевых действияхотмечается в публикации
Ранее сообщалось, что военная администрация Черниговской области расширило зону эвакуации в регионе и насильно вывезло из нее всех детей.