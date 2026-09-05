ВСУ перебросили под Чернигов противотанковый батальон для восполнения потерь

Командование ВСУ перебросило под Чернигов противотанковый батальон ВСУ перебросили под Чернигов противотанковый батальон для восполнения потерь

Москва5 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Чернигов противотанковый батальон, чтобы закрыть потери в личном составе на этом направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

В Черниговскую область с покровского направления переброшен 209-й отдельный противотанковый батальон. Вероятнее, подразделение переброшено для восполнения потерь, нежели для участия в активных боевых действиях отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что военная администрация Черниговской области расширило зону эвакуации в регионе и насильно вывезло из нее всех детей.