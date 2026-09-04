Власти Черниговской области насильно вывезли всех детей из зоны эвакуации

Власти Черниговской области расширили зону эвакуации и вывезли оттуда всех детей Власти Черниговской области насильно вывезли всех детей из зоны эвакуации

Москва4 сен Вести.Власти Черниговской области расширили зону эвакуации и принудительно вывезли в глубь Украины всех детей из данных районов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Военная администрация [Черниговской области] расширяет зону эвакуации. Из приграничной районов области украинские власти принудительно вывезли всех детей (всего более 350 детей) говорится в публикации

Также уточняется, что российские военные на Черниговском направлении 3 сентября нанесли удары "Геранями" по площадкам запуска беспилотников в районе населенных пунктов Городня и Смяч.

Ранее в августе сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали минировать реки в приграничной зоне Черниговской области.