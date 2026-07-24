В одной из областей Украины принудительно эвакуируют детей Власти Днепропетровской области принудительно эвакуируют детей из 10 сел

Москва24 июл Вести.Принудительную эвакуацию детей объявили в десяти селах Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram-канале.

Обязательная эвакуация детей принудительным образом объявлена из 10 сел Богиновской общины в Синельниковском районе. Оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка сказано в сообщении

По словам Ганжи, свыше 1,5 тыс. человек были эвакуированы за последние 10 дней.

Ранее сообщалось, что жители Черниговской области отказываются эвакуироваться и покидать свои дома.