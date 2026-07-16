Жители Черниговской области отказываются от эвакуации Жители Черниговской области отказываются эвакуироваться и оставлять дома для ВСУ

Москва16 июл Вести.Жители Черниговской области отказываются эвакуироваться и покидать свои дома. Тем самым они мешают ВСУ размещать там военных и технику, рассказали в российских силовых структурах ТАСС.

По данным собеседника агентства, из приграничных районов выехали только 62 человека, или чуть больше 10 семей.

В Черниговской области жители региона категорически отказываются эвакуироваться... и освобождать свои домовладения для нужд ВСУ... Сегодня командование ВСУ пытается экстренно форсировать эту проблему, так как местные жители не позволяют врагу размещать личный состав и технику для подготовки очередной провокации сказал он

Ранее сообщалось, что жители расположенных в Черниговской области сел Газопроводное и Александровка отказались от обязательной эвакуации. Как отмечалось, эвакуация гражданских необходима для размещения в освободившихся домах личного состава ВСУ.