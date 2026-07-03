Москва3 июлВести.Люди, проживающие в селах Карабани и Чайкино Черниговской области, отказались эвакуироваться и отдавать свои дома в распоряжение боевиков ВСУ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Он также добавил, что староста этих сел, Василий Шавша, был вынужден собирать с жителей письменные отказы.
В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУпояснил источник
Ранее стало известно, что в ряде населенных пунктов Черниговской области жители последних этажей в многоэтажках получили предписания освободить квартиры. Предполагается, что туда могут вселить операторов БПЛА.