Жители двух украинских сел отказались отдавать свои дома боевикам ВСУ Жители черниговских сел Чайкино и Карабани отказались эвакуироваться

Москва3 июл Вести.Люди, проживающие в селах Карабани и Чайкино Черниговской области, отказались эвакуироваться и отдавать свои дома в распоряжение боевиков ВСУ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он также добавил, что староста этих сел, Василий Шавша, был вынужден собирать с жителей письменные отказы.

В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ пояснил источник

Ранее стало известно, что в ряде населенных пунктов Черниговской области жители последних этажей в многоэтажках получили предписания освободить квартиры. Предполагается, что туда могут вселить операторов БПЛА.