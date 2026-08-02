Украинкам грозит лишение родительских прав из‑за отказа от эвакуации Отказ от эвакуации на Украине грозит женщинам лишением родительских прав

Москва2 авг Вести.Отказавшимся от принудительной эвакуации женщинам в Черниговской области угрожают лишением родительских прав. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ​​​. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав заявил собеседник агентства

По словам источника в силовых структурах, в подобных карательных операциях участвуют прибывшие из других регионов Украины сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции.

Ранее жительница Константиновки Елена Седашова рассказала, что прятала ребенка от Вооруженных сил Украины в хозяйственной сумке, чтобы защитить его от принудительной эвакуации детей. По словам Седашовой, многие семьи, которые хотели выехать на российскую территорию, не могли покинуть город через украинскую границу, поэтому были вынуждены прятать детей от принудительной эвакуации.