Семьи в Константиновке прятали детей от принудительной эвакуации на Украину

Жительница Константиновки прятала сына от украинских силовиков в дорожной сумке Семьи в Константиновке прятали детей от принудительной эвакуации на Украину

Москва11 июл Вести.Семья в Константиновке прятала ребенка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в хозяйственной сумке, чтобы защитить его от принудительной эвакуации детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова местной жительницы Елены Седашовой.

Она рассказала, что многие семьи, которые хотели выехать на территорию России, не могли покинуть город через украинскую границу, поэтому были вынуждены прятать детей от принудительной эвакуации.

Но, по ее словам, дети часто шумят, поэтому прятать их в квартире было сложно. Кроме того, пожилые соседи часто сообщали украинским властям о нахождении детей

У меня девчонка жила чуть в другом районе, где много многоэтажек, и она тоже сына своего вывозила, завозила в дорожной сумке, муж на плечах заносил его отметила Седашова

Ранее первые эвакуированные военными РФ жители Константиновки рассказали, как украинские боевики угрожали закидать жителей минами, а также разгромили школу.