Жители нескольких сел в Черниговской области отказались от эвакуации Жители сел в Черниговской области отказываются от обязательной эвакуации

Москва5 июл Вести.Жители сел Газопроводное и Александровка в Черниговской области отказались от обязательной эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В Черниговской области все жители сел Газопроводное и Александровка (Семеновский район) отказались от обязательной эвакуации сообщил собеседник агентства

В публикации отмечается, что председатель Семеновского района сообщил, что будет настаивать на полной эвакуации населенных пунктов. По мнению источника ТАСС, подобные меры необходимы для размещения в освобожденных домах личного состава Вооруженных сил Украины.

Кроме того, от эвакуации отказались жители Чайкино и Карабани в Черниговской области. До этого жители последних этажей многоквартирных домов в данной области Украины получили предписание покинуть свои дома для размещения там операторов БПЛА ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей населенных пунктов в граничащей с Белоруссией Черниговской области. Отмечается, что эвакуационные мероприятия будут проведены в течение двух месяцев.

По мнению генерал-майора, заслуженного военного летчика Владимира Попова, принудительная эвакуация населения из ряда населенных пунктов Черниговской области указывает на возможные планы Киева относительно вторжения украинских войск на территорию Белоруссии. Таким образом командование ВСУ хочет открыть новый фронт.