Москва7 авг Вести.Население приграничных сел Черниговской области массово отказывается от инициированной украинскими властями эвакуации, лишь 100 человек из 1300 согласились покинуть свои дома, пишут авторы Telegram-канала "Северный ветер", связанного с российской группировкой войск "Север".

Из 1300 человек 400 отказались в письменной форме, 800 украинцев проигнорировали требование властей отмечается в сообщении

В конце июня в Черниговской области Украины объявили об эвакуации 12 населенных пунктов. Отмечалось, что эвакуационные мероприятия проведут в течение двух месяцев.