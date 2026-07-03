Киевский режим объявил масштабную эвакуацию в Харьковской области В шестидесяти населенных пунктах Харьковской области объявлена эвакуация

Москва3 июл Вести.Обязательная эвакуация объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава украинкой военной администрации Олег Синегубов.

Он уточнил, что речь идет о 41 населенном пункте Шевченковской общины, 12 – в Богодуховском районе и 7 – в Дергачевской общине.

Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области отметил Синегубов

Ранее киевский режим заявил, что с июня 2025 года из Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с контролируемых Украиной территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей были эвакуированы почти 147 тысяч человек.

2 июня Синегубов сообщал о принудительной эвакуации 7 населенных пунктов в Богодуховском районе. Он добавил, что предписания о выезде получили 7 тысяч человек.