Принудительная эвакуация объявлена в Днепропетровской области В Днепропетровской области принудительно эвакуируют 16 населенных пунктов

Москва18 авг Вести.Принудительная эвакуация из 16 населенных пунктов объявлена в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

По его словам, из Николаевской, Петропавловской и Украинской общин в Синельниковском районе в течение месяца должны быть эвакуированы 2 177 детей вместе с родителями, опекунами или законными представителями.

Национальная полиция и филантропы помогают семьям с переездом. Они выбирают маршруты, сосредотачиваясь на ситуации с безопасностью. Они используют бронированные автомобили и бронежилеты пишет Ганжа

На Украине власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации из-за приближения линии фронта. Как сообщалось ранее, отказавшимся от нее женщинам в Черниговской области угрожают лишением родительских прав.