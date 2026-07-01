Москва1 июлВести.ВСУ требуют вывезти жителей двух сел Харьковской области – Слатино и Русская Лозовая. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области освободить населенные пункты Слатино и Русская Лозовая. Глава местной администрации Вячеслав Задоренко на данный момент пытается убедить оставшихся в населенных пунктах местных жителей самостоятельно покинуть селадобавил источник
Ранее Вооруженные силы РФ сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Украинское в Харьковской области.
Также 29 июня Министерство обороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА "Герань" по газораспределительной станции в Харьковской области.