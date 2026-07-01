ВСУ потребовали эвакуировать два села в Харьковской области

В двух селах Харьковской области объявлена эвакуация ВСУ потребовали эвакуировать два села в Харьковской области

Москва1 июл Вести.ВСУ требуют вывезти жителей двух сел Харьковской области – Слатино и Русская Лозовая. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Командование ВСУ потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области освободить населенные пункты Слатино и Русская Лозовая. Глава местной администрации Вячеслав Задоренко на данный момент пытается убедить оставшихся в населенных пунктах местных жителей самостоятельно покинуть села добавил источник

Ранее Вооруженные силы РФ сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Украинское в Харьковской области.

Также 29 июня Министерство обороны РФ опубликовало кадры удара БПЛА "Герань" по газораспределительной станции в Харьковской области.