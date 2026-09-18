ВСУ перебросили артдивизион из Сумской области в Харьковскую ВСУ перебросили в Харьковскую область артиллерийский дивизион

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили из Сумской области в Харьковскую артиллерийский дивизион для поддержки штурмовиков, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Из Сумской области в Харьковскую переброшен артиллерийский дивизион 47-й ОАБР для осуществления поддержки штурмовых подразделений говорится в сообщении

На северо-востоке Харьковской области российские военные уничтожают остатки окруженных сил противника и продвигаются на других направлениях. ВСУ сосредотачивают силы для проведения новых контратак, пишет Telegram-канал.