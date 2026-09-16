"Северный ветер": штурмовиков ВСУ без боевого опыта направили под Харьков

Киев перебросил под Харьков солдат ВСУ без боевого опыта "Северный ветер": штурмовиков ВСУ без боевого опыта направили под Харьков

Москва16 сен Вести.Наспех созданные группы 27-го погранотряда Украины переброшены в Харьковскую область, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Боевой опыт военнослужащих этого отряда ограничивается ловлей украинцев, пытавшихся покинуть страну.

Для прорыва кольца окружения с внешней стороны руководство ГПСУ Украины перебросило из Закарпатья наспех сформированные штурмовые группы. Их костяк составляют бойцы так называемого пограничного спецназа уточняет "Северный ветер"

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба рассказал, что в Харьковской области в котел попали наиболее боеспособные подразделения ВСУ на данном направлении. По его словам, операция по окружению украинских боевиков готовилась неделю.