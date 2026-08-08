ТАСС: боевиков "Эдельвейса" перебросили из Славянска под Харьков

Киев перебросил подразделения "Эдельвейса" под Харьков ТАСС: боевиков "Эдельвейса" перебросили из Славянска под Харьков

Москва8 авг Вести.ВСУ перебросили боевиков подразделения "Эдельвейс" из Славянска на север Харьковской области на фоне продвижения российских военных, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Бригада получила название "Эдельвейс" по указу Владимира Зеленского в 2023 году. Так же называлась 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии.

...Противник перебросил... из Славянска находящиеся в резерве подразделения медийной 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" цитируется заявление силовых структур

По их данным, в "Эдельвейсе" уже есть потери.

Ранее военкор Владимир Разин рассказал ИС "Вести", что после освобождения сел Белый Колодезь и Анискино российские войска могут отрезать от основных сил ВСУ более 10 населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области.