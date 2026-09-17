В дома эвакуированных жителей в Сумской области заселяют боевиков ВСУ Боевики ВСУ заселяются в дома эвакуированных жителей в Сумской области

Москва17 сен Вести.В дома эвакуированных жителей в Сумской области заселяются военнослужащие ВСУ, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Украинская администрация расширяет зону эвакуации в области и привлекает добровольческие группы.

Администрация расширяет зону эвакуации в районе и привлекает добровольческие группы, которые эвакуируют мирное население. В то же время в их дома заселяются боевики ВСУ пишет Telegram-канал

В настоящее время на всех участках фронта в Сумской области идут тяжелые позиционные бои – интенсивно работает российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия. ВСУ активных действий не предпринимали, отмечается в сообщении.