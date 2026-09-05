В Сумской области боевикам поставили задачу учить школьников уважению к ВСУ "Северный ветер": боевикам ВСУ приказали агитировать в школах в Сумской области

Москва5 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило задачу отдельным боевикам вести агитацию в школах и учить детей уважительному отношению к ним в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий говорится в публикации

Как отмечается, на линии боевого соприкосновения на сумском направлении российские военные выдавливают ВСУ из лесопосадок, те, в свою очередь, проводят массовые атаки беспилотниками, в том числе бьют по мирному населению.

В Сумском районе северяне с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе воины севера продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово сообщается в материале.

Ранее 3 сентября о продвижении российской армии на Сумском направлении рассказал военный эксперт Андрей Марочко.