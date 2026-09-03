Москва3 сен Вести.За последние дни российские войска продвинулись в районе сразу трех поселений в Сумской области и заняли новые рубежи, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается сумского направления, то за несколько суток российским военнослужащим удалось расширить зону контроля в районах сразу трех населенных пунктов. Это Хотень, Писаревка и Иволжанское. Там российские войска продвинулись в южном направлении и заняли новые рубежи и позиции