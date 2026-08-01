Москва1 авгВести.Российские войска начали закрепляться на окраинах населенных пунктов Кияница и Храповщина в Сумской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
За последние несколько суток произошли результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Идет закрепление [российских бойцов] на северных окраинах Кияницы и западных окраинах Храповщиныприводит ТАСС слова Марочко
Российская армия установила 30 июля контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, идут бои за два соседних поселения - Кияницу и Храповщину.