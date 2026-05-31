Москва31 мая Вести.Российские войска продвигаются у Запселья и создают плацдарм для наступления на Великую Рыбицу в Сумской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили серьезные силы и средства, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

У Запселья ведется зачистка местности и подготавливается плацдарм для рывка на Великую Рыбицу. Это тот населенный пункт, где украинские боевики сосредоточили серьезные силы и средства. Бойцам предстоит преодолеть водную преграду в данном районе приводит ТАСС слова Марочко

Российские подразделения наступают сразу на двух участках у Запселья - на северо-западе и юго-востоке от этого населенного пункта.

Минобороны сообщило 26 мая, что российская армия установила контроль над Рясным и Запсельем в Сумской области.