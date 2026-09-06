Боевики ВСУ открыли огонь по сослуживцам, прибывшим им на ротацию

Боевики ВСУ устроили перестрелку друг с другом на сумском направлении Боевики ВСУ открыли огонь по сослуживцам, прибывшим им на ротацию

Москва6 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке устроили перестрелку со своими сослуживцами, которые прибыли сменить их на позициях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, инцидент произошел на сумском направлении специальной военной операции (СВО).

В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21 омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротации говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что командование ВСУ поставило военнослужащим в Сумской области ходить по школам и проводить агитацию, учить детей уважительному отношению к украинским боевикам.