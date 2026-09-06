Москва6 сенВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке устроили перестрелку со своими сослуживцами, которые прибыли сменить их на позициях. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
По данным источника, инцидент произошел на сумском направлении специальной военной операции (СВО).
В районе Великой Рыбицы военнослужащие 21 омбр из-за несогласованности в управлении вступили в перестрелку со своими сослуживцами, прибывшими для осуществления ротацииговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что командование ВСУ поставило военнослужащим в Сумской области ходить по школам и проводить агитацию, учить детей уважительному отношению к украинским боевикам.