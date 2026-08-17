ВСУ выселяют пенсионеров из домов в Краматорске ради расквартирования войск ВСУ требуют от жителей Краматорска освободить квартиры для размещения военных

Москва17 авг Вести.Украинские военные продолжают использовать мирных жителей в своих интересах, на этот раз — в Краматорске. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, подразделения ВСУ приступили к принудительному выселению жителей микрорайона Даманский из собственных квартир для размещения личного состава.

По данным собеседника агентства, военнослужащие активно заселяются в многоквартирные дома этого района.

В одном из многоквартирных домов, где свыше 200 квартир и живут в основном пенсионеры, командиры подразделений ВСУ в ультимативной форме потребовали от пожилых людей освободить в ближайшие 12 часов их квартиры для нужд ВСУ рассказал источник

В Краматорске и Славянске происходит ухудшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нарастающего давления российской армии.