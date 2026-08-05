Москва5 авг Вести.В населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские боевики планируют использовать немощных жителей, оставшихся в городе, в качестве живого щита. Об этом рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, Вооруженные силы Украины проводят эвакуацию населения, которое считают "проукраинским", а стариков и тех, кому сложно передвигаться, оставляют в городе.

Они давно уже занимаются тем, что эвакуируют население, как они считают, активное проукраинское население, они эвакуируют, оставляют стариков оставляют малоподвижных людей. И, естественно, по домам, по подвалам прячутся те, кто хочет дождаться нас. И вот по отношению к ним Вооруженные формирования Украины принимают максимальные репрессии. Этих людей фактически в городе будут делать живым щитом – по окраинам города. Поэтому они в какой-то степени выказывают озабоченность, что остается население. Но, по нашим данным, они будут использовать население как живой щит сказал Кимаковский

Советник главы ДНР отметил, что ВСУ используют тактику "живого щита", чтобы замедлить продвижение ВС РФ.

Потому что она существенно замедляет продвижение наших подразделений в городской среде. Потому что мы работаем в щадящем режиме по отношению к мирному населению. И часто, и мы с вами тоже об этом знаем, что наши ребята жизнью своей жертвуют ради мирного населения подчеркнул он

Советник главы ДНР также сообщил, что у украинских боевиков серьезные проблемы в Краматорске и Славянске. Российская армия, как отметил он, подорвала часть моста в Славянске и нарушила тем самым логистику ВСУ.

Ранее оператор БПЛА с позывным Беча сообщил, что на константиновском направлении в ДНР противник стал часто применять дроны-камикадзе для атак на мирных жителей.