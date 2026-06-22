Силовики РФ: власти Сум готовят город к обороне Российские силовики: власти Сум готовятся к обороне города

Москва22 июн Вести.Администрация города Сумы готовится к обороне города на фоне продвижения группировки войск "Север" ВС РФ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

На фоне продвижения группировки "Север" к Сумам, украинские власти усилено готовятся к обороне административного центра. По крайней мере, они так заявляют в СМИ сказал собеседник агентства

По его словам, первый заместитель начальника Сумской городской военной администрации Геннадий Демьяненко ранее рапортовал о ходе расширения инженерно-фортификационной сети.

Сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи со значительными потерями перебросило под Сумы новые подразделения 225-го отдельного штурмового полка, известного как "полк смерти". Он получил такое название такое название из-за большого количества погибших и пропавших без вести.