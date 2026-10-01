Путин на Валдае заявил о преждевременности вердикта о хаосе в мировой политике

Путин: мир не обречен на хаос Путин на Валдае заявил о преждевременности вердикта о хаосе в мировой политике

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", выразил уверенность, что мир не обречен на хаос, несмотря на кризис существующих международных механизмов.

Глава государства подчеркнул, что делать выводы о неизбежности беспорядка преждевременно.

Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно заявил Путин

Он напомнил, что мир, регулируемый четкими нормами и институтами, — изобретение относительно недавнее, прошлого столетия, а предыдущие века обходились без подобной системы.

Получалось, как мы знаем, мягко говоря, по-разному отметил президент, добавив, что самонадеянность, зависть и жадность всегда присутствовали в мировой политике

По словам Путина, ответственные державы всегда конкурировали, но и работали вместе. Нынешние механизмы согласования интересов, созданные в прошлые периоды, уже не справляются с регулирующей функцией — не потому, что они плохи, а потому, что изменились условия, под которые они создавались. Возникающая новая реальность будет способствовать появлению новых инструментов, однако этот процесс долгий.

Президент также отметил, что некоторые международные организации зачастую не сокращают риски, а порой сами их провоцируют, обслуживая интересы одной или группы стран. В то же время он указал, что новые структуры, такие как БРИКС, имеют большие перспективы, но им еще предстоит определить свой функционал. По мнению главы государства, ожидать, что недавно возникшие объединения быстро выстроят многополярную модель мира, не стоит — это "долгий, тернистый путь", который, однако, приведет к результату.

Также Путин предупредил об опасности концентрации исключительно на текущей повестке в ущерб долгосрочным задачам.