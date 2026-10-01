Владимир Путин: мировая ситуация будет меняться к лучшему

Путин: мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему Владимир Путин: мировая ситуация будет меняться к лучшему

Москва1 окт Вести.Россия уверена, что мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему в сторону стабильного, демократического, свободного, многополярного и международного порядка. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, подобный вариант возможен по мере ухода от гегемонии Запада.

Мы уверены, что в стратегической перспективе … мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону сказал Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что на пути к такому мироустройству будут ждать разного рода риски для государств, сообществ, и каждого конкретного человека.

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".

Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году.