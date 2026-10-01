Москва1 окт Вести.Одним из следствий международных изменений становится внутриполитическая лихорадка во многих странах, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, нынешняя атмосфера во многих странах не может не вызывать повышенную нервозность людей, роста внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день.

Одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах. Тем более что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру сказал президент

По словам главы государства, любое государство все зависимости от своего устройства и культурно-исторических традиций нуждается во внутренней стабильности, ради сохранения которой может предпринимать "самые разные действия, в том числе оказывающие влияние на положение дел вовне в соседних странах, регионах, да и в мире в целом".

Другими словами, экспортировать, к сожалению, нестабильность пояснил Владимир Путин

Российский лидер отметил, что это все дополнительно накаляет международную обстановку. По его мнению, какой бы сценарий ни сложился в мире в ближайшие годы, продолжение международных конфликтов остается весьма вероятным.