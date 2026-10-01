Москва1 окт Вести.Постоянное нагнетание международной обстановки со стороны ряда европейских государств продиктовано стремлением их руководства замаскировать собственные экономические и социальные трудности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что ухудшение уровня жизни граждан и кризисные явления в экономике ведущих стран ЕС заставляют местных политиков смещать фокус внимания на внешние угрозы.

По мнению президента, подобные заявления используются для тиражирования сообщений о мнимой ядерной угрозе со стороны Москвы.

Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в двадцать девятом, ни в тридцатом, ни в пятидесятом году подчеркнул Владимир Путин

При этом российский лидер добавил, что в случае столкновения с внешней агрессией Москва будет вынуждена дать соразмерный ответ.

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее". Владимир Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году.

По мнению председателя Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, клуб "Валдай" - это уникальный формат, такого в мире больше нигде нет. Он интересен для президента тем, потому что это не такая уж частая возможность для руководителя такого уровня получить непосредственную реакцию от разнообразной международной аудитории.