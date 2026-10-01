Никитин не стал комментировать информацию о русском пилоте на рейсе Flydubai Никитин не прокомментировал информацию о русском пилоте на рейсе Flydubai

Москва1 окт Вести.Министр транспорта РФ Андрей Никитин отказался комментировать журналистам информацию о русском пилоте на самолете авиакомпании Flydubai.

На вопрос журналистов, был ли русский пилот на борту и что это за человек, Никитин не дал ответ.

Без комментариев сказал Никитин

Министр также отметил, что ведомство не имеет никакого отношения к данному инциденту.

Министерство транспорта не имеет к этому никакого отношения. Но, безусловно, в рамках работы ICAO (Международная организация гражданской авиации – прим. ред.) будут какие-то проведены исследования, расследование этого инцидента, и если будет необходимо, будут выпущены соответствующие письма, рекомендации по усилению безопасности. Но это работа ICAO, и, я думаю, она не быстро пройдет добавил Никитин

30 сентября пассажирский самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате, после чего совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. По информации СМИ, между пилотами произошла драка. Один набросился на другого с ножом и пытался разбить самолет. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры, а другие пилоты - как говорилось в публикациях некоторых СМИ, русский и украинец - посадили самолет.