Пашков: на борту Flydubai могли подраться два пилота - россиянин и украинец Журналист Пашков: на борту Flydubai могли подраться пилоты из РФ и с Украины

Москва30 сен Вести.Причиной инцидента на борту пассажирского лайнера Flydubai могла стать драка между членами экипажа; конфликт, предположительно, возник между пилотами - россиянином и украинцем. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

30 сентября самолет с примерно 180 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, экстренно приземлился в Саудовской Аравии после подачи сигналов о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. По данным израильского журналиста, на самом деле на борту произошла драка между пилотами.

Из кабины пилотов пришло два сигнала. Один — код 7700, следующий — 7500. Первый сообщал об эксцессе на борту, второй - о помехах полету, которые можно было истолковать как захват самолета рассказал Сергей Пашков

По его словам, в Израиле сразу же собрались на совещание премьер-министр Биньямин Нетаньяху, начальник Генштаба и министр обороны.

В здании Генштаба в Тель-Авиве они принимали решение о том, что необходимо сделать, чтобы спасти захваченных пассажиров, если они были захвачены. Были направлены два израильских истребителя сопровождать гражданский лайнер, который к этому моменту уже возвращался в Саудовскую Аравию и шел к аэропорту города Табук. Но вскоре после приземления выяснилось, что захвата самолета не было, что жизни пассажиров ничего не угрожало - ну разве что драка на борту рассказал Пашков

По его словам, драка, предположительно, была ожесточенной.

Причем драка была достаточно ожесточенной, возможно, один из пилотов потерял сознание. Использовалось ли во время этой драки холодное оружие, пока выясняется на земле. Но первая информация, которая пришла от Flydubai, свидетельствует не только о драке на борту, но и о том, что оба пилота, которые находились в кабине, не были саудовцами. Судя по всему, у одного из них было российское, у другого - украинское гражданство или происхождение. Следователи сейчас разбираются с этой ситуацией рассказал Пашков

За пассажирами, вероятно, направят дополнительный борт, полагает журналист.

Скорее всего, будет направлен дополнительный рейс... для того, чтобы забрать пассажиров самолета и вернуть их обратно, привезти их в Тель-Авив, как они собирались сегодня утром, но этот эксцесс, в который вмешался человеческий фактор, заставил всех очень и очень сильно нервничать сообщил Пашков

По его данным, гражданам, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.