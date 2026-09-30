Москва30 сенВести.Россиянина не было среди пилотов на борту экстренно севшего самолета Flydubai, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Дубае.
СМИ ранее писали, что на борту лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив, подрались пилоты, якобы это были россиянин и украинец. Позднее израильский 9-й телеканал опроверг эту версию, отметив, что пилотами являлись граждане ОАЭ и Омана.
Распространяемая в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствует действительностипроинформировали в Генконсульстве РФ
Дипломаты уточнили со ссылкой на авиакомпанию, что россиян на борту воздушного судна, по предварительным данным, не было.
В среду утром самолет авиакомпании Flydubai рейсом из Дубая в Тель-Авив со 180 пассажирами подал сигнал о захвате, а потом экстренно приземлился в Саудовской Аравии.