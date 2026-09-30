Россиянина не было среди пилотов экстренно севшего рейса Flydubai Генконсульство РФ опровергло, что пилотом рейса Flydubai был россиянин

Москва30 сен Вести.Россиянина не было среди пилотов на борту экстренно севшего самолета Flydubai, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Дубае.

СМИ ранее писали, что на борту лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив, подрались пилоты, якобы это были россиянин и украинец. Позднее израильский 9-й телеканал опроверг эту версию, отметив, что пилотами являлись граждане ОАЭ и Омана.

Распространяемая в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствует действительности проинформировали в Генконсульстве РФ

Дипломаты уточнили со ссылкой на авиакомпанию, что россиян на борту воздушного судна, по предварительным данным, не было.

В среду утром самолет авиакомпании Flydubai рейсом из Дубая в Тель-Авив со 180 пассажирами подал сигнал о захвате, а потом экстренно приземлился в Саудовской Аравии.