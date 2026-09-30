Оба пилота экстренно севшего рейса Flydubai госпитализированы с ранениями

Пилоты экстренно севшего самолета Flydubai госпитализированы Оба пилота экстренно севшего рейса Flydubai госпитализированы с ранениями

Москва30 сен Вести.Пилоты экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализированы с ранениями, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на саудовский аэропорт Табук.

Самолет Flydubai рейсом Дубай – Тель-Авив утром в среду подал сигнал о ЧП на борту и экстренно сел в Саудовской Аравии. СМИ сообщили о драке между пилотами на борту.

Капитан лайнера Flydubai и его помощник получили ранения... они госпитализированы для оказания им медицинской помощи говорится в сообщении

По данным ряда изданий, израильские правоохранители не исключают версию, что второй пилот мог попытаться устроить теракт, а командир его остановил.