Чиновник: инцидент с бортом Flydubai мог закончиться чудовищной катастрофой Channel 12: инцидент с бортом Flydubai мог закончиться катастрофой

Москва30 сен Вести.В ситуации с самолетом Flydubai, севшим в Саудовской Аравии, удалось предотвратить "чудовищную катастрофу". Об этом заявил неназванный высокопоставленный израильский чиновник в комментарии Channel 12.

Чиновник подтвердил, что подозрения возникли в отношении второго пилота основного экипажа. Данного мужчину заподозрили в попытке захватить самолет и намерении намеренно разбить воздушное судно.

Инцидент на борту Flydubai произошел 30 сентября. Пассажирский самолет летел из Дубая в Тель-Авив, но подал сигнал о чрезвычайной ситуации и захвате судна, в итоге совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Изначально СМИ писали, что причиной произошедшего стал конфликт между пилотами. Позднее в ряде изданий появилась информация, что второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана воздушного судна - гражданина ОАЭ. По данным портала Ynet, второй пилот пытался разбить самолет, а командир "сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров". Второй пилот получил ножевое ранение - по предварительным данным СМИ, нож достал он сам.