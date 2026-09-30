Напавший с ножом пилот FlyDubai кричал "Аллах Акбар" Израильский 9-й канал: пилот FlyDubai при нападении с ножом кричал "Аллах Акбар"

Москва30 сен Вести.Пилот самолета авиакомпании FlyDubai, который напал с ножом на капитана воздушного судна, кричал "Аллах Акбар". Об этом сообщил израильский 9-й телеканал.

Утром в среду самолет FlyDubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия, сообщив о возможном захвате воздушного судна. Лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

Напавший с ножом на капитана самолета второй пилот кричал "Аллах акбар" говорится в публикации

По данным канала, нападавший с ножом пилот устроился на работу в авиакомпанию меньше года назад.

Ранее сообщалось, что пилотами являлись граждане ОАЭ и Омана.

По данным израильских СМИ, между пилотами произошла драка: один из них бросился с ножом на своего напарника. Пассажиры удалось скрутить его. Находившиеся на борту медсестра и врач оказали пострадавшему первую помощь, а летевшие тем же рейсом другие пилоты взяли управление самолетом на себя и посадили его в саудовском городе Табук. Предполагается, что произошедшее могло быть попыткой теракта.