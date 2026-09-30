Израильский 12-й канал: еще один рейс Дубай – Тель-Авив развернулся на полпути

Еще один летящий из Дубая самолет получил команду развернуться на полпути Израильский 12-й канал: еще один рейс Дубай – Тель-Авив развернулся на полпути

Москва30 сен Вести.Еще один пассажирский самолет, который выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив, на половине пути получил команду развернуться. Об этом сообщил израильский 12-й канал.

По данным ресурса, воздушное судно возвращается в ОАЭ. Иные подробности пока не приводятся.

Ранее другой самолет, принадлежащий авиакомпании Flydubai, который также летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия, сообщив сначала о ЧС, а потом - о возможном захвате судна. Позднее выяснилось, что инцидент произошел в кабине пилотов: один из них напал с ножом на своего напарника.