СМИ сообщили о возможной гибели пилота Flydubai Walla: пилот Flydubai мог умереть от полученных ранений

Москва30 сен Вести.Один из пилотов самолета Flydubai, который выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и экстренно приземлился в Саудовской Аравии, мог умереть от ножевых ранений. Об этом сообщил израильский портал Walla со ссылкой на собственные данные.

Ранее телеканал i24News, ссылаясь на очевидцев, сообщал, что один из пилотов получил ножевое ранение на борту.

Согласно неподтвержденным данным, пилот, получивший ножевое ранение в воздухе, скончался во время полета говорится в публикации

Инцидент произошел 30 сентября. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Дубай - Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. До посадки экипаж передал два сигнала: первый - о чрезвычайной ситуации, второй - о возможном захвате самолета.