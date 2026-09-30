Озвучена версия, что пилот хотел разбить борт Flydubai и был остановлен коллегой Ynet: силовики Израиля не исключают, что на борту Flydubai планировался теракт

Москва30 сен Вести.Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что инцидент с самолетом компании Flydubai, экстренно приземлившимся в Саудовской Аравии, мог быть попыткой теракта, сообщает израильский портал Ynet.

По его информации, силовики проводят проверку всех имеющихся сведений.

Израильский источник сообщил, что есть подозрение, что второй пилот оманского происхождения хотел разбить самолет, а командир из Объединенных Арабских Эмиратов сумел его нейтрализовать благодаря находчивости израильских пассажиров. Наряду с возможностью того, что это была попытка террористического акта, рассматривается также возможность того, что второй пилот, получивший ножевое ранение при нейтрализации, хотел покончить с собой сказано в материале

В свою очередь журналист 12-го канала израильского телевидения Амит Сегал на своей странице в X написал, что сейчас подозреваемого пилота допрашивают.

30 сентября стало известно, что самолет с примерно 180 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о чрезвычайной ситуации и захвате воздушного судна. Он вынужденно приземлился в саудовском городе Табук. Израильские СМИ сообщили, что между пилотами могла произойти драка с применением ножа. В сети появилось видео из лайнера Flydubai с криками пассажиров.