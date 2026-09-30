В сети появилось видео из лайнера Flydubai с криками пассажиров В соцсетях опубликовали первые кадры из самолета Flydubai после драки пилотов

Москва30 сен Вести.В сети появилось первое видео из самолета, выполнявшего рейс между Тель-Авивом и Дубаем, где, по предварительным данным, произошел конфликт с участием двух пилотов. Запись сделал очевидец, снимавший посадку из окна лайнера.

На видео за кадром слышны громкие крики пассажиров.

Самолет удалось успешно посадить в Саудовской Аравии. После приземления пилотов передали местным властям для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел 30 сентября. Пассажирский самолет рейса между Дубаем и Тель-Авивом совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Перед этим экипаж подал два сигнала: один - о чрезвычайной ситуации, второй - о возможном захвате воздушного судна.

По данным телеканала i24News, который ссылается на одного из пассажиров рейса, один из пилотов самолета получил ножевое ранение. Собеседница телеканала рассказала, что пассажиры около двух часов слышали крики на борту, а также видели раненого пилота и большое количество крови.

Сообщается, что ситуацию помогли взять под контроль пассажиры из Израиля: им удалось обезвредить нападавшего. На борту также находились медсестра и врач, которые оказали пострадавшему первую помощь. Другие пилоты, летевшие тем же рейсом, взяли управление самолетом на себя и посадили лайнер в Саудовской Аравии.