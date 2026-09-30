Летевший из ОАЭ в Израиль самолет Flydubai подал сигнал о захвате

Вылетевший из ОАЭ в Израиль рейс авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате Летевший из ОАЭ в Израиль самолет Flydubai подал сигнал о захвате

Москва30 сен Вести.Пассажирский самолет авиаперевозчика Flydubai, вылетевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и потерял связь с диспетчерами. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, командиры борта передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, затем был передан код 7500, означающий захват воздушного судна. После этого связь с самолетом прервалась.

Согласно информации телеканала, на борту находятся около 180 пассажиров, и садиться в Израиле ему запрещено. Для перехвата самолета в воздух подняты военные истребители.

Тем временем i24News передал, что воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии. При этом утверждается, что ЧП могло возникнуть из-за драки между пилотами, в результате чего была активирована система безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание по вопросам безопасности.